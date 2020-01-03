Коутиньо признан автором лучшего гола декабря в Бундеслиге (видео)

Автором лучшего гола декабря в Бундеслиге признан полузащитник "Баварии" Филиппе Коутиньо.





Бразильский футболист 14 декабря красиво перебросил вратаря "Вердера" Иржи Павленку, сделав счет 3:1 на 63-й минуте домашнего матча 15-го тура. Матч "Бавария" — "Вердер" в итоге завершился победой мюнхенской команды с разгромным счетом 6:1. Коутиньо в этой игре отметился дублем и двумя голевыми передачами.