Кан впервые после вхождения в совет директоров "Баварии" рассказал о планах клуба

Легендарный вратарь "Баварии" и сборной Германии Оливер Кан дал первую пресс-конференцию после вхождения в состав совета директоров мюнхенского клуба."Я интересовался экономической стороной, еще когда был игроком. Тогда я только учился, но решающее значение имела практика. Я открыл одну-две компании и по ходу многому научился.Мы не хотим позволить себе упустить чемпионство в этом сезоне. Семь титулов подряд — это достижение на века, но то же можно сказать про восемь титулов. Каждый очень мотивирован, чтобы стать чемпионом. И мы хотим выиграть не только чемпионат, ведь на групповой стадии Лиги чемпионов мы были великолепны. Так что все возможно.Самое важное — работа с молодежью. Важно воспитать игроков, с которыми люди будут себя идентифицировать.Эмоциональность — чрезвычайно важно, и это сыграло большую роль в моей игровой карьере. Тем не менее, я кое-что делал в бизнесе, и там эмоциональность не идет на пользу. Так что вы не увидите подкатов в моем исполнении в переговорных комнатах", — цитирует Кана DW.