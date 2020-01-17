Бос продолжит работать в "Байере"

Главный тренер "Байера" Петер Бос продолжит возглавлять немецкий клуб.



Как сообщается на официальном сайте леверкузенцев, с 54-летним специалистом подписан новый контракт, который будет действовать до 2022 года.



Напомним, Бос был назначен на должность главного тренера "Байера" в начале 2019 года. В том сезоне команда заняла 4-е место в чемпионате Германии. В текущем сезоне "Байер" находится на шестом месте.



Помимо "Байера", специалист также тренировал дортмундскую "Боруссию", амстердамский "Аякс" и ряд других нидерландских клубов, включая "Фейеноорд" и "Витесс".