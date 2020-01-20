Bild: Вернер хочет перейти в "Ливерпуль"

Нападающий "Лейпцига" Тими Вернер желает продолжить свою карьеру в Англии.



Как сообщает Bild, приоритетным вариантом для форварда сборной Германии является "Ливерпуль". Вернер мог оказаться в команде своего соотечественника Юргена Клоппа еще летом, однако сделка не состоялась и игрок подписал с "Лейпцигом" новый контракт, который рассчитан до 2023 года.



В нынешнем сезоне Вернер провел 18 матчей в чемпионате Германии и забил 20 голов, отдав при этом шесть результативных передач.