Bild: Вернер хочет перейти в "Ливерпуль"

Нападающий "Лейпцига" Тими Вернер желает продолжить свою карьеру в Англии.

Как сообщает Bild, приоритетным вариантом для форварда сборной Германии является "Ливерпуль". Вернер мог оказаться в команде своего соотечественника Юргена Клоппа еще летом, однако сделка не состоялась и игрок подписал с "Лейпцигом" новый контракт, который рассчитан до 2023 года.

В нынешнем сезоне Вернер провел 18 матчей в чемпионате Германии и забил 20 голов, отдав при этом шесть результативных передач.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Вернер РБ Лейпциг Ливерпуль АПЛ Бундеслига Зарубежные трансферы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)
Бундеслига 1 2019/20
# Команда И О
1 РБ Лейпциг 18 40
2 Бавария 18 36
3 Боруссия М 18 35
4 Боруссия Д 18 33
5 Шальке 04 18 33
6 Байер 18 31
...
18 Падерборн 18 12
Сезон | Таблица | Календарь
АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 22 64
2 Манчестер Сити 23 48
3 Лестер  23 45
4 Челси 23 39
5 Манчестер Юнайтед 23 34
6 Вулверхэмптон 23 34
...
20 Норвич 23 15
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

19-летний игрок ЦСКА находится на просмотре в "Риге"
"Ахмат" выразил свое доверие тренерскому штабу Шалимова
Хакими попал в сферу интересов "Баварии"
"Ахмат" в товарищеском матче проиграл клубу из Румынии
Ловчев: думаю, Тедеско сам хотел бы других игроков 2
"Ростов" сыграл вничью с "Пахтакором"
Bild: Вернер хочет перейти в "Ливерпуль"
Бэйл не хочет уходить в аренду
Донни ван бе Бек: "Реал" или "МЮ"? Оба клубы великие
В тульском "Арсенале" считают, что расширение РПЛ повысит конкуренцию 4
Мусаев: у молодых игроков есть шанс попасть в основной состав в весенней части сезона
Защитник "Ньюкасла" Виллемс выбыл до конца сезона
Ван Перси прокомментировал травму Рэшфорда
"Енисей" сообщил о расставании с Клещенко
Фетисов: позиция "Крыльев" - сохранить Соболева 2
Тихонов - о Сетьене: не понимаю этого назначения, есть тренеры посильнее 2
Вратарь "Вест Хэма" продолжит карьеру в Испании
Итальянские фанаты насмерть сбили болельщика другой команды
Уволенный из "Агробизнеса" игрок: фото с двуглавым орлом? Это история всего нашего народа 3
Айртон ответил, действительно ли он уходит из "Спартака" 13
Двукратная "Мисс Бум Бум" сделала татуировку с Месси (фото) 1
Дзюба победил Кокорина в бросании бутылки на точность (видео) 12
Невилл удивлен, что владельцы «Манчестер Юнайтед» не увольняют Вудворда
Московская полиция провела проверку «Открытие Арены» из-за угрозы минирования
Червиченко: Айртон и «Спартаку» полезен, не знаю, почему поднялся вопрос его убирать 3
Одноклубник Головина может перейти в «Тоттенхэм»
Радимов: считаю, что Кокорин вновь заиграет как и прежде 2
Роналду смачно поцеловал Дибалу, празднуя гол «Ювентуса» (фото) 2
Нойштедтер: как Клопп заводил команду, как готовил к матчам — сразу было понятно, что это необычный тренер
Kicker: «Зенит» интересуется форвардом «Униона» 5
Все новости