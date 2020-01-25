"РБ Лейпциг" проиграл "Айнтрахту", "Боруссия" М сократила отставание от лидера

В чемпионате Германии среди команд Бундеслиги состоялись очередные матчи. "РБ Лейпциг" неожиданно проиграл "Айнтрахту" и позволил конкурентам сократить отставание в турнирной таблице.



"Лейпциг", возглавляющий турнирную таблицу, проиграл в гостях "Айнтрахту" со счётом 0:2. Точные удары Костича и Туре принесли хозяевам победу.



Осечкой "Лейпцига" воспользовалась мёнхенгладбахская "Боруссия". Футболисты из Гладбаха в 19-м туре победили на своём поле "Майнц" со счётом 3:1. Дубль в составе "Боруссии" оформил Плеа.



"Лейпциг" с 40 очками возглавляет турнирную таблицу. "Боруссия" занимает второе место, набрав 38 баллов.



"Айнтрахт" - "РБ Лейпциг" - 2:0



Голы: Туре, 48, Костич, 90+4



Айнтрахт Ф: Трапп, Н'Дика, Хинтереггер, Абрахам, Туре, Чэндлер (да Коста, 88), Гачинович (Кор, 90+2), Костич, Соу, Роде, Дост (Пасиенсиа, 77)



РБ Лейпциг: Гулачи, Юпамекано, Мукиэле, Хальстенберг, Забитцер, Лаймер (Поульсен, 66), Адамс (Лукман, 71), Айдара (Форсберг, 80), Нкунку, Вернер, Шик



Предупреждения: Роде, 42, Забитцер, 52, Хальстенберг, 88



"Боруссия" М - "Майнц" - 3:1



Голы: Куайсон, 11, Плеа, 24, 76, Нойхаус, 88



"Боруссия М": Зоммер, Вендт, Эльведи, Гинтер, Джонсон (Хофманн, 86), Закария, Крамер, Штиндль (Нойхаус, 73), Тюрам (Эмболо, 73), Плеа, Херрманн.



"Майнц": Центнер, Пьер-Габриэль (Баррейро, 67), Ниахате, Хак (Оэтунали, 81), Карикол (Бросински, 46), Джусте, Баку, Онисво, Боэтиюс, Куайсон, Матета.



Предупреждения: Пьер-Габриэль, 10, Розе, 36, Бросински, 81, Эмболо, 85, Баку, 86.