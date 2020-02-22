Вернер прокомментировал интерес "Ливерпуля"

Нападающий "Лейпцига" Тимо Вернер рассказал об интересе со стороны "Ливерпуля".

Фото: Global Look Press

"Юрген Клопп – лучший тренер мира.



Многие факты говорят о том, что мой стиль игры подходит "Ливерпулю", – цитирует Вернера Sport1.



Ранее сообщалось об интересе к Вернеру со стороны "Ливерпуля". Трансфер может состояться уже ближайшим летом. Transfermarkt оценивает трансфер 23-летнего нападающего в 75 миллионов евро.



В сезоне 2019/2020 Вернер сыграл в 33 матчах за "Лейпциг" во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 11 передач.





