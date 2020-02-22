"Юрген Клопп – лучший тренер мира.
Многие факты говорят о том, что мой стиль игры подходит "Ливерпулю", – цитирует Вернера Sport1.
Ранее сообщалось об интересе к Вернеру со стороны "Ливерпуля". Трансфер может состояться уже ближайшим летом. Transfermarkt оценивает трансфер 23-летнего нападающего в 75 миллионов евро.
В сезоне 2019/2020 Вернер сыграл в 33 матчах за "Лейпциг" во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 11 передач.
Вернер прокомментировал интерес "Ливерпуля"
Нападающий "Лейпцига" Тимо Вернер рассказал об интересе со стороны "Ливерпуля".
Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!