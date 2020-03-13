Матч Бундеслиги "Вердер" - "Байер" отменен из-за коронавируса

Официальный сайте бременского "Вердера" объявил об отмене игры 26-го тура Бундеслиги против леверкузенского "Байера".

Фото: Бундеслига

Данное решение принял министр внутренних дел Бремена Ульрих Маурер, запретив проведение мероприятий, численность участников которого выше 1000 человек.Напомним, что ближайший тура Бундеслиги пройдёт по расписанию. А со вторника, 17-го марта, матчи чемпионата Германии будут отменены из-за пандемии коронавируса в мире.Бундеслига - единственная лига из топ-5, в которой будут играться матчи в ближайшие выходные. Ранее были отменены матчи еврокубков, которые были запланированы на следующую неделю.