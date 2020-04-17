Как сообщает издание Bild, наставник "сливочных" Зинедин Зидан не видит перспектив для марокканца в составе "Реала". Тренер рассчитывает закрепить позицию правого защитника за Карвахалем.
В Дортмунде также сообщали, что заинтересованы в продолжении сотрудничества с игроком.
Ранее в СМИ появилась информация, что сразу 6 топ-клубов претендуют на Ашрафа Хакими.
В нынешнем сезоне защитник провёл 37 матчей за "Боруссию" во всех турнирах, забил 7 мячей и стал автором 10-ти результативных передач.
За "Боруссию" Хакими выступает с 2018-го года. Его действующий контракт с мадридским "Реалом" рассчитан до 2022-го года. Transfermarkt оценивает 21-летнего марокканца в 54 миллиона евро.
Хакими может остаться в "Боруссии"
Защитник мадридского "Реала" Ашраф Хакими, выступающий в составе дортмундской "Боруссии" на правах аренды, может остаться в немецком клубе.
Фото: СЭ
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