Мануэль Нойер: с самого начала "Бавария" делала все правильно

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер прокомментировал победу над "Унионом" в 26-м туре чемпионата Германии.



Напомним, встреча завершилась со счетом 2:0. Голами отметились Левандовски и Павар.



"Мы с самого начала делали все правильно, пусть и не показали свою лучшую игру. Мы довольны, что доминировали на протяжении всего матча и заслуженно увозим домой три очка", - приводит слова Нойера пресс-служба "Баварии".



"Бавария" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в своем активе 58 очков.