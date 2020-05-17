Мюллер пошутил над главным тренером, пнув его после замены (фото)

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер после замены в матче 26-го тура Бундеслиги с "Унионом" пнул главного тренера команды Ханса-Дитера Флика.

Форварда заменили на 89-й минуте. Уходя на скамейку запасных, Мюллер не стал жать руку тренеру, а пнул его. Момент попал в телетрансляцию.



Напомним, "Бавария" одержала победу со счетом 2:0. Голами отметились Роберт Левандовски и Бенжамен Павар.



Отметим, что гол Мюллера в первом тайме отменили из-за офсайда.