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Мюллер пошутил над главным тренером, пнув его после замены (фото)

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер после замены в матче 26-го тура Бундеслиги с "Унионом" пнул главного тренера команды Ханса-Дитера Флика.
Форварда заменили на 89-й минуте. Уходя на скамейку запасных, Мюллер не стал жать руку тренеру, а пнул его. Момент попал в телетрансляцию.

Напомним, "Бавария" одержала победу со счетом 2:0. Голами отметились Роберт Левандовски и Бенжамен Павар.

Отметим, что гол Мюллера в первом тайме отменили из-за офсайда.


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Теги: Мюллер Бавария Бундеслига
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