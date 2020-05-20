Как сообщает пресс-служба мюнхенцев, контракт с 34-летним вратарем был продлен до лета 2023 года.
- В течение нескольких недель после приостановки сезона из-за пандемии коронавируса я не хотел принимать решение, потому что никто не знал, возобновится ли он. Для меня также было важно продолжать работать с нашим тренером по вратарю Тони Тапаловичем. Теперь, когда это решено, я с большим оптимизмом смотрю в будущее, - приводит слова голкипера официальный сайт "Баварии".
Ранее СМИ сообщали, что Нойер требует пятилетний контракт, на что "Бавария" идти не хотела. В результате утечки информации футболист принял решение приостановить переговоры. Сообщалось, что вратарь почувствовал себе незащищенным. Предыдущее соглашение Нойера было рассчитано до лета 2021 года.
Мануэль Нойер выступает за "Баварию" с 2011-го года, перейдя из "Шальке" за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету немца 38 пропущенных мячей в 38-ми матчах за "Баварию" во всех турнирах. В 16-ти матчах Мануэль Нойер оставил свои ворота в неприкосновенности.
"Я с большим оптимизмом смотрю в будущее". Нойер подписал новый контракт с "Баварией"
Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер продлил соглашение с немецким клубом.
Фото: Sportbox
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