"Я с большим оптимизмом смотрю в будущее". Нойер подписал новый контракт с "Баварией"

Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер продлил соглашение с немецким клубом.

Фото: Sportbox

Как сообщает пресс-служба мюнхенцев, контракт с 34-летним вратарем был продлен до лета 2023 года.



- В течение нескольких недель после приостановки сезона из-за пандемии коронавируса я не хотел принимать решение, потому что никто не знал, возобновится ли он. Для меня также было важно продолжать работать с нашим тренером по вратарю Тони Тапаловичем. Теперь, когда это решено, я с большим оптимизмом смотрю в будущее, - приводит слова голкипера официальный сайт "Баварии".



Ранее СМИ сообщали, что Нойер требует пятилетний контракт, на что "Бавария" идти не хотела. В результате утечки информации футболист принял решение приостановить переговоры. Сообщалось, что вратарь почувствовал себе незащищенным. Предыдущее соглашение Нойера было рассчитано до лета 2021 года.



Мануэль Нойер выступает за "Баварию" с 2011-го года, перейдя из "Шальке" за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету немца 38 пропущенных мячей в 38-ми матчах за "Баварию" во всех турнирах. В 16-ти матчах Мануэль Нойер оставил свои ворота в неприкосновенности.