Главный тренер "Лейпцига" рассказал о судьбе Вернера

"Он знает, как к нему относятся в клубе. В "Лейпциге" он может развиваться. Не знаю, повлияет ли это на что-то, если каждый день буду ему об этом говорить. В конце концов, это его жизнь и его карьера. Он должен сам решить, оставаться в клубе или же нет. Я не могу придумать ничего нового, чтобы сказать", - цитирует тренера Football Italia.



Ранее сообщалось, что 24-летний немецкий футболист близок к переходу в "Ливерпуль".



В нынешнем сезоне Вернер забил 31 гол и сделал 12 голевых передач в 40 матчах.