Свернуть все/Развернуть все

Главный тренер "Лейпцига" рассказал о судьбе Вернера

"Он знает, как к нему относятся в клубе. В "Лейпциге" он может развиваться. Не знаю, повлияет ли это на что-то, если каждый день буду ему об этом говорить. В конце концов, это его жизнь и его карьера. Он должен сам решить, оставаться в клубе или же нет. Я не могу придумать ничего нового, чтобы сказать", - цитирует тренера Football Italia.

Ранее сообщалось, что 24-летний немецкий футболист близок к переходу в "Ливерпуль".

В нынешнем сезоне Вернер забил 31 гол и сделал 12 голевых передач в 40 матчах.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Нагельсман Вернблум Вернер РБ Лейпциг
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Игроки "Спартака" провели тренировку на "физику" (видео)
Главный тренер "Лейпцига" рассказал о судьбе Вернера
ЦСКА заинтересован в канадском форварде "Бешикташа" 1
"Ювентус" лидирует в борьбе за Уссема Ауара
Контракт форварда Эдера с "Локомотивом" может быть продлен еще на год
СМИ: Александр Тарханов возглавит "Енисей"
В департаменте социального развития ОАО "РЖД" ответили на письмо фаната "Локомотива"
"Лион" выкупил камерунского нападающего "Вильярреала"
УЕФА: cкажи нет расизму. Вместе мы сильнее 4
Ахметов рассказал, как травма плеча повлияла на его выступления
Медведев: игроки "Зенита" находятся дома со своими близкими и приезжают тренироваться на базу
Наингголан хочет вернуться в "Рому"
"Он хороший футболист, за свой проступок он уже отсидел". Радимов - о Кокорине 1
"Енисей" близок к заключению контракта с нападающим Ильей Карпуком
Евгений Макеев рассказал, как на сборе сборной России его путали с Алексеем Козловым 1
Емельянов - об уходе из "Оренбурга": это решение было неожиданным, мне никто ничего не объяснил
Футболисты "Зенита" приступили к командным тренировкам на базе 1
Источник: Кикнадзе презентовал Лосюка как своего близкого приятеля и при этом большого профессионала 5
"Спасибо всем, кто переживал, и тем, кто вернул моё плечо на место". Ахметов перенёс операцию
Гендиректор академии "Рамзан": Лосюк – совершенно не футбольный человек, вообще понятия не имеет, что такое футбол 1
Источник: "Химки" перестанут существовать в нынешнем виде 1
"Ростов" усилится 20-летним игроком "Авангарда" 2
РПЛ: никогда в истории лиги матчи не проводились в таком интенсивном графике 1
Николич: к сожалению, пока не говорил ни с кем из игроков
Николич: понимаю, что прихожу после легенды. Протестов болельщиков не боюсь 10
Эшли Янг отреагировал на смерть Джорджа Флойда
Слуцкий признался, что плакал, когда прощался с "Халлом"
Гильерме: надеемся остаться на втором месте или занять первое 1
"Спартак" покинул физиотерапевт Каталан 3
Адиев: слухи об "Арсенале"? Возглавить клуб РПЛ – всегда интересно
Все новости