Коутиньо: я пока не думал о будущем. Все мысли только о финале Лиги чемпионов

Полузащитник "Баварии" Филиппе Коутиньо, права на которого принадлежат "Барселоне", рассказал, что пока о его будущем ничего не известно.

Фото: Reuters