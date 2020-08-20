- Я сфокусирован на Лиге чемпионов. Для нас это уникальная возможность. Я счастлив сыграть в финале Лиги чемпионов. Что касается моего будущего, я не думал об этом. Все мысли только о финале, - цитирует Коутиньо Goal.com со ссылкой на Esporte Interativo.
Ранее сообщалось, что агент 28-летнего игрока работает над трансфером бразильца в лондонский "Арсенал".
Бразилец провел в минувшем сезоне Бундеслиги 23 игры, в которых забил 8 голов и отдал 6 голевых передач. "Бавария" не планирует выкупать хавбека.
Коутиньо: я пока не думал о будущем. Все мысли только о финале Лиги чемпионов
Полузащитник "Баварии" Филиппе Коутиньо, права на которого принадлежат "Барселоне", рассказал, что пока о его будущем ничего не известно.
Фото: Reuters
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