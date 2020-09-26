"Шальке" не может победить в Бундеслиге в 18-ти матчах подряд

"Шальке" потерпел поражение в матче 2-го тура Бундеслиги с "Вердером" (1:3).

Фото: ФК "Шальке"

Этим поражением клуб из Гельзенкирхена довёл безвыигрышную серию до 18-ти матчей, учитывая также предыдущий сезон чемпионата Германии.



Последний раз "Шальке" добывал победу в немецком чемпионате 17 января в матче 18-го тура с мёнхенгладбахской "Боруссией" (2:0). После этой встречи команда Давида Вагнера сыграла вничью шесть матчей и в 12-ти потерпела поражение.



Следующий матч в чемпионате Германии "Шальке" проведет на выезде против "РБ Лейпцига". Встреча начнется 2 октября в 19:30 по Москве.