Эмре Джан заразился коронавирусом

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Эмре Джан сдал положительный тест на COVID-19.
Фото: ФК "Боруссия" Д
26-летний хавбек отправлен на самоизоляцию, сообщает пресс-служба "Боруссии".

В текущем сезоне Бундеслиги Эмре Джан в составе дортмундской команды провел 4 матча и забил 1 мяч.

Напомним, что "Боруссия" является соперником "Зенита" по групповому этапу Лиги чемпионов.

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Теги: Боруссия Д Джан Бундеслига
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