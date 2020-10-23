26-летний хавбек отправлен на самоизоляцию, сообщает пресс-служба "Боруссии".
В текущем сезоне Бундеслиги Эмре Джан в составе дортмундской команды провел 4 матча и забил 1 мяч.
Напомним, что "Боруссия" является соперником "Зенита" по групповому этапу Лиги чемпионов.
Эмре Джан заразился коронавирусом
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Эмре Джан сдал положительный тест на COVID-19.
Фото: ФК "Боруссия" Д
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!