Алаба установил новый рекорд Бундеслиги, обыграв в составе "Баварии" дортмундскую "Боруссию"

Защитник "Баварии" Давид Алаба быстрее всех в истории Бундеслиги достиг отметки в 200 побед.

Фото: ФК "Бавария"

Мюнхенская "Бавария" в рамках 7 тура Бундеслиги обыграла в гостях "Боруссию" из Дортмунда со счетом 3:2.



Для защитника Давида Алабы, забившего один из голов мюнхенцев, эта победа стала двухсотой в Бундеслиге. При этом 28-летний игрок установил новый рекорд лиги, достигнув отметки в 200 побед всего за 272 матча.



После победы над "Боруссией" "Бавария" единолично возглавила турнирную таблицу Бундеслиги.