Мюнхенская "Бавария" в рамках 7 тура Бундеслиги обыграла в гостях "Боруссию" из Дортмунда со счетом 3:2.
Для защитника Давида Алабы, забившего один из голов мюнхенцев, эта победа стала двухсотой в Бундеслиге. При этом 28-летний игрок установил новый рекорд лиги, достигнув отметки в 200 побед всего за 272 матча.
После победы над "Боруссией" "Бавария" единолично возглавила турнирную таблицу Бундеслиги.
Алаба установил новый рекорд Бундеслиги, обыграв в составе "Баварии" дортмундскую "Боруссию"
Защитник "Баварии" Давид Алаба быстрее всех в истории Бундеслиги достиг отметки в 200 побед.
Фото: ФК "Бавария"
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