Бос: "Байер" не заслужил поражения от "Баварии"

Главный тренер "Байера" Петер Бос подвел итоги матча 13-го тура Бундеслиги с "Баварией" (1:2).

Фото: ФК "Бавария"

"Если смотреть на все 90 минут, то я, как тренер "Байера", считаю, что мы не заслужили поражения в этом матче. Матч был интенсивным, это была не блестящая игра для обеих команд. Мы повели в счете 1:0, а затем пропустили два глупых гола. Даже если мы и не показали отличную игру, в сегодняшнем матче нельзя было проигрывать. Я не могу это объяснить", - сказал специалист на послематчевой пресс-конференции.



Напомним, что в игре с "Баварией" "Байеру" удалось быстро открыть счет благодаря голу Патрика Шика. В середине первой половины игры чешский нападающий забил второй мяч, но взятие ворот было отменено из-за офсайда. Волевую победу мюнхенцам принес дубль Роберта Левандовски.



"Бавария" по итогам 13-го тура возглавила турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 30 очков. "Байер", имея в своем активе 28 баллов, занимает 2-е место.



Источник: пресс-служба ФК "Бавария"