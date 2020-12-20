Максимилиан Арнаольд и Жером Руссийон сдалил положительные тесты на коронавирус и были отправлены на карантин. Также были изолированы Максимилиан Филипп, Ксавер Шлагер и Тим Сирслебен, так как они контактировали с Арнольдом и Руссийоном, но тест никого из этих игроков не показал положительный результат.
"Вольфсбург" обыграл "Штутгарт" со счетом 1:0.
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Филипп отправлен на карантин из-за коронавируса
Пять игроков "Вольфсбурга" не смогли принять участие в матче 13 тура чемпионата Германии со "Штутгартом" из-за коронавируса.
Фото: ФК "Вольфсбург"
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