Дортмундская "Боруссия" обыграла "Вольфсбург"

Дортмундская "Боруссия" оказалась сильнее "Вольфсбурга" (2:0) в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги.

Фото: "Getty Images"

Оба мяча были забиты во втором тайме. На 66-й минуте счет открыл Мануэль Аканджи с передачи Джейдона Санчо. В компенсированное время окончательный результат установил Санчо, забив с передачи Эмре Джана.



Эта победа позволила "Боруссии" набрать 25 очков и подняться на 4-е место в таблице чемпионата Германии.



"Вольфсбург" опустился на 6-е место. В активе команды 24 очка после 14-ти матчей.



Чемпионат Германии, 14 тур



Гол: Аканджи, 66



Боруссия Д: Бюрки, Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Санчо, Мёнье, Делейни, Витсель, Рейна, Ройс, Холанд



Вольфсбург: Кастельс, Брукс, Отавио, Понграчич (Лакруа, 78), Баку, Арнольд, Герардт (Виктор, 71), Штеффен, Шлагер, Брекало (Мехмеди, 71), Вегорст



Предупреждения: Хуммельс, 25, Штеффен, 38, Делейни, 40