Оба мяча были забиты во втором тайме. На 66-й минуте счет открыл Мануэль Аканджи с передачи Джейдона Санчо. В компенсированное время окончательный результат установил Санчо, забив с передачи Эмре Джана.
Эта победа позволила "Боруссии" набрать 25 очков и подняться на 4-е место в таблице чемпионата Германии.
"Вольфсбург" опустился на 6-е место. В активе команды 24 очка после 14-ти матчей.
Чемпионат Германии, 14 тур
Гол: Аканджи, 66
Боруссия Д: Бюрки, Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Санчо, Мёнье, Делейни, Витсель, Рейна, Ройс, Холанд
Вольфсбург: Кастельс, Брукс, Отавио, Понграчич (Лакруа, 78), Баку, Арнольд, Герардт (Виктор, 71), Штеффен, Шлагер, Брекало (Мехмеди, 71), Вегорст
Предупреждения: Хуммельс, 25, Штеффен, 38, Делейни, 40
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Вольфсбург"
Дортмундская "Боруссия" оказалась сильнее "Вольфсбурга" (2:0) в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги.
Фото: "Getty Images"
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