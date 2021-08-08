Градецки недавно стал капитаном "Байера". Лунева спросили, как он относится к такому решению в связи с конкуренцией за место в стартовом составе.
"Конечно, это не помогает, а усложняет ситуацию. Но тем веселее будет и интереснее — я всегда за конкуренцию", - сказал в ответ Лунев.
Напомним, что Лунев перешел в "Байер" нынешним летом. Он пополнил состав немецкой команды как свободный агент по окончании срока действия контракта с "Зенитом".
Источник: Матч ТВ
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Лунев - о назначении Градецкого капитаном "Байера": это не помогает мне, а осложняет ситуацию
Российский вратарь Андрей Лунев высказался о конкуренции с голкипером леверкузенской команды Лукашем Градецким.
Фото: Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
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