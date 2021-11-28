"Байер" победил "Лейпциг" в рамках 13-го тура чемпионата Германии со счётом 3:2. Сейчас клуб Андрея Лунёва занимает третье место в Бундеслиге, набрав 24 очка. Выше только "Боруссия Дортмунд" (30 очков) и "Бавария" (31 очко).
30-летний российский голкипер Андрей Лунёв не провёл за леверкузенский клуб ни одного официального матча.
Напомним,что Лунёв перешёл в "Байер" этим летом в качестве свободного агента. Предыдущим клубом футболиста был "Зенит".
Ближайший матч "Байера" состоится 4 декабря в 17:30 по московскому времени против клуба "Гройтер Фюрт" в рамках 14-го тура чемпионата Германии.
"Лейпциг" - "Байер" - 1:3.
13 тур Бундеслиги.
Голы: Вирц, 21, Диаби, 34, Силва, 62, Фримпонг, 64
РБ Лейпциг: Риера, Анхелиньо, Гвардиол, Клостерман (Бонна, 85), Мукиэле, Кампль (Адамс, 73), Лаймер (Хенрихс, 73), Форсберг (Айдара, 85), Нкунку, Силва, Бробби (Собослаи, 43)
Байер: Градецки, Инкапье, Тапсоба, Та, Фримпонг, Андрих (Демирбай, 80), Паласиос, Адли (Арангис, 63), Вирц (Амири, 89), Диаби (Аларио, 89), Шик (Коссуну, 62)
Предупреждения: Андрих, 14, Форсберг, 38, Градецки, 82, Фримпонг, 90+2
"Байер" победил "Лейпциг" без участия Андрея Лунёва
Команда Андрея Лунёва одержала третью победу подряд во всех турнирах.