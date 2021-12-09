Прудников отметил, что у "Лейпцига" хороший побор игроков. Также он допустил, что Тедеско может вывести "быков" в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.
"Команда отличная, игроки очень хорошие. Есть с кем работать. Можно, наверное, привести одного-двух футболистов. Тут, наверное, прежде всего важно всё правильно выстроить. Само собой, всегда есть, что улучшить. У них задача выйти в Лигу чемпионов по итогам сезона? Думаю, что есть для этого возможности", - заявил Прудников.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Тедеско близок к назначению на пост наставника "Лейпцига". Предположительно, стороны подпишут соглашение, которое будет действовать до 2024 года.
Отметим, что на данный момент "Лейпциг" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.
Источник: Матч ТВ
Прудников оценил шансы Тедеско вывести "Лейпциг" в Лигу чемпионов по итогам сезона
Экс-игрок "Спартака" Александр Прудников поделился мнением о возможном назначении бывшего наставника "красно-белых" Доменико Тедеско главным тренером "РБ Лейпциг".
Фото: РИА Новости