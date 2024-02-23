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Журналист Шпигель – о Тухеле в "Баварии": его характер разделил клуб на две части

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Немецкий журналист Sky Sports Томас Шпигель высказался о работе Томаса Тухеля на посту главного тренера «Баварии».
Фото: Getty Images
Немецкий журналист Sky Sports Томас Шпигель поделился своими рассуждениями относительно работы Томаса Тухеля в качестве главного тренера «Баварии». По словам Шпигеля, изначально в клубе были большие надежды на немецкого специалиста, считалось, что он хорошо подойдет для замены бывшего наставника мюнхенцев Юлиана Нагельманна. Как сообщает Шпигель, на данный момент камнем преткновения является «Байер», который обходит «Баварию» в Бундеслиге.

«Конечно, Тухель является отличным тренером, ведь в Лиге чемпионов он показал хорошие результаты. Что касается его характера, он делит клуб изнутри: кто за него и кто против. Томас Тухель определенно со сложным характером», - передает слова Шпигеля OODS.ru.

Бундеслига Тухель Бавария
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