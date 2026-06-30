Кейн определился со своим будущим в "Баварии" - источник

Гарри Кейн не рассматривает смену клуба и рассчитывает продолжить карьеру в "Баварии".

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По информации журналиста Флориана Плеттенберга, английский нападающий хочет продлить контракт с мюнхенцами.



Действующее соглашение 32-летнего форварда рассчитано до лета 2027 года. Отмечается, что желание остаться в Германии разделяет и семья футболиста. Предметные переговоры о новом контракте ожидаются уже после завершения чемпионата мира.



При этом информация о возможном интересе к Кейну со стороны "Барселоны" на данный момент не получила подтверждения.