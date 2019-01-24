La Gazzetta dello Sport: "Ювентус" согласился отпустить Мехди Бенатиа

"Ювентус" согласился отпустить защитника Мехди Бенатиа в другой клуб этой зимой, при наличии хорошего предложения.Напомни, катарский "Аль-Духайль" хочет приобрести 31-летнего марокканца. Клуб с Ближнего Востока готов заплатить 10 миллионов евро.