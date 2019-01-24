Новости партнеров

La Gazzetta dello Sport: "Ювентус" согласился отпустить Мехди Бенатиа

"Ювентус" согласился отпустить защитника Мехди Бенатиа в другой клуб этой зимой, при наличии хорошего предложения.

Напомни, катарский "Аль-Духайль" хочет приобрести 31-летнего марокканца. Клуб с Ближнего Востока готов заплатить 10 миллионов евро.

La Gazzetta dello Sport
Теги: Серия А Ювентус Бенатиа
Сегодня, 12:06
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.