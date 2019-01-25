Источник: Бранислав Иванович в шорт-листе "Ювентуса"

"Ювентус" приступил к поиску центрального защитника, который замени Мехди Бенатию, собирающегося перейти в катарский "Аль-Духайль".Приоритет туринцев – Мартин Касерес из "Лацио".Также в шорт-лист "бьянконери" входят Бранислав Иванович ("Зенит"), Мартин Шкртел ("Фенербахче") и Бруну Алвеш ("Парма").