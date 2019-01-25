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Источник: Бранислав Иванович в шорт-листе "Ювентуса"

"Ювентус" приступил к поиску центрального защитника, который замени Мехди Бенатию, собирающегося перейти в катарский "Аль-Духайль".

Приоритет туринцев – Мартин Касерес из "Лацио".

Также в шорт-лист "бьянконери" входят Бранислав Иванович ("Зенит"), Мартин Шкртел ("Фенербахче") и Бруну Алвеш ("Парма").

Sky Sport Italia
Теги: Зенит Ювентус Иванович Бенатиа
Сегодня, 12:40
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#1  Городовой  Россия (Сегодня, 12:57)
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Болеет за:
«Зенит»
Странные варианты для Юве.Все трое дублеров Касереса на излете карьеры.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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