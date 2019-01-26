"Сампдория" дома разгромила "Удинезе"

"Сампдория" с разгромным счетом обыграла "Удинезе" в матче 21-го тура чемпионата Италии.Чемпионат Италии21-й тур: Квальярелла, 33 - с пенальти (1:0). Квальярелла, 56 - с пенальти (2:0). Линетти, 68 (3:0). Габбьядини, 78 (4:0)."Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурру (Таварес, 77), Андерсен, Колли, Экдаль, Сапонара, Прат, Линетти, Квальярелла (Ковнацки, 85), Дефрель (Габбьядини, 74)."Удинезе": Муссо, Найтинк, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Опоку (Зегелар, 77), Бехрами (Пуссетто, 42), Мандрагора, Фофана, Окака Чука (Лазанья, 77), Д`Алессандро, де Пауль.Предупреждения: Прат, 37. Найтинк, 53. Опоку, 55. Аудеро, 60. Окака Чука, 61. Мандрагора, 70.