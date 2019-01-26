Серия А 2018/19

# Команда И О
7 Аталанта 20 31
8 Сампдория 20 30
9 Сассуоло 21 29
10 Парма 20 28
...
13 Кальяри 21 21
14 Дженоа 20 20
15 Удинезе 20 18
16 СПАЛ 20 18
полная таблица

Сампдория (Италия)

Сампдория20:0026.01.19Удинезе
Фиорентина3 - 320.01.19Сампдория

Удинезе (Италия)

Сампдория20:0026.01.19Удинезе
Удинезе1 - 219.01.19Парма

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"Сампдория" дома разгромила "Удинезе"

"Сампдория" с разгромным счетом обыграла "Удинезе" в матче 21-го тура чемпионата Италии.

Чемпионат Италии

21-й тур

"Сампдория" - "Удинезе" - 4:0

Голы: Квальярелла, 33 - с пенальти (1:0). Квальярелла, 56 - с пенальти (2:0). Линетти, 68 (3:0). Габбьядини, 78 (4:0).

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурру (Таварес, 77), Андерсен, Колли, Экдаль, Сапонара, Прат, Линетти, Квальярелла (Ковнацки, 85), Дефрель (Габбьядини, 74).

"Удинезе": Муссо, Найтинк, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Опоку (Зегелар, 77), Бехрами (Пуссетто, 42), Мандрагора, Фофана, Окака Чука (Лазанья, 77), Д`Алессандро, де Пауль.

Предупреждения: Прат, 37. Найтинк, 53. Опоку, 55. Аудеро, 60. Окака Чука, 61. Мандрагора, 70.
Теги: Сампдория Удинезе Серия А
Вчера, 23:30
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