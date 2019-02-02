Джорджо Кьеллини: 55-60 минут "Ювентус" показывал свою худшую игру в этом сезоне

Капитан "Ювентуса" Джорджо Кьеллини поделился впечатлениями от матча 21-го тура чемпионата Италии с "Лацио" (2:1).Туринцы пропустили гол на 59-й минуте, но затем смогли забить два мяча и добыть три очка."На протяжении 55-60 минут "Ювентус" показывал свою худшую игру в этом сезоне. Парадокс: после пропущенного гола мы обрели больше психологическую, чем физическую энергию, чтобы перевернуть ход игры.У нас есть футболисты, которые могут решать. Щенсны целый час хранил ворота в неприкосновенности, потом нам удалось вернуться в игру и добыть победу. Это должно добавить нам опыта, потому что скоро нам предстоит важный матч с "Атлантой" в Кубке Италии", - сказал Кьеллини.