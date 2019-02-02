Ювентус (Италия)

Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 21 59
2 Наполи 21 48
3 Интер 21 40
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 21 33
...
20 Кьево 21 8(-3)
полная таблица
Предстоящие
Ювентус02.02.19Парма
Сассуоло10.02.19Ювентус
Сыгранные
Лацио1 - 227.01.19Ювентус
Ювентус3 - 021.01.19Кьево

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Джорджо Кьеллини: 55-60 минут "Ювентус" показывал свою худшую игру в этом сезоне

Капитан "Ювентуса" Джорджо Кьеллини поделился впечатлениями от матча 21-го тура чемпионата Италии с "Лацио" (2:1).

Туринцы пропустили гол на 59-й минуте, но затем смогли забить два мяча и добыть три очка.

"На протяжении 55-60 минут "Ювентус" показывал свою худшую игру в этом сезоне. Парадокс: после пропущенного гола мы обрели больше психологическую, чем физическую энергию, чтобы перевернуть ход игры.

У нас есть футболисты, которые могут решать. Щенсны целый час хранил ворота в неприкосновенности, потом нам удалось вернуться в игру и добыть победу. Это должно добавить нам опыта, потому что скоро нам предстоит важный матч с "Атлантой" в Кубке Италии", - сказал Кьеллини.

Sport24.ru
Теги: Ювентус Серия А Кьеллини
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