Криштиану Роналду стал рекордсменом Серии А

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Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Ювентус (Италия)
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|...
|20
|Кьево
|21
|8(-3)
|Предстоящие
|Ювентус
|02.02.19
|Парма
|Сассуоло
|10.02.19
|Ювентус
|Сыгранные
|Лацио
|1 - 227.01.19
|Ювентус
|Ювентус
|3 - 021.01.19
|Кьево
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33-летний португалец первым забил в 8 выездных играх турнира подряд с тех пор, как с сезона-1994/95 была введена 3-очковая система.
? @Cristiano scored in his eighth consecutive @SerieA away match ? Lazio.— JuventusFC (@juventusfcen) January 27, 2019
The first player to achieve this in the three-point era (1994/95).#LazioJuve #ForzaJuve #CR7JUVE pic.twitter.com/0hhCo1wtUZ
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