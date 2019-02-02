Ювентус (Италия)

Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 21 59
2 Наполи 21 48
3 Интер 21 40
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 21 33
...
20 Кьево 21 8(-3)
полная таблица
Предстоящие
Ювентус02.02.19Парма
Сассуоло10.02.19Ювентус
Сыгранные
Лацио1 - 227.01.19Ювентус
Ювентус3 - 021.01.19Кьево

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Криштиану Роналду стал рекордсменом Серии А

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду стал автором победного гола в матче чемпионата Италии с "Лацио" (2:1).

33-летний португалец первым забил в 8 выездных играх турнира подряд с тех пор, как с сезона-1994/95 была введена 3-очковая система.

Теги: Серия А Ювентус Роналду
Сегодня, 09:21
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#1  Батька   (Сегодня, 09:28)
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Скоро там все рекорды побьет ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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