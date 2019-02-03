Антонио Конте может возглавить "Интер"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Интер (Италия)
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|...
|20
|Кьево
|21
|8(-3)
|Предстоящие
|Интер
|03.02.19
|Болонья
|Парма
|09.02.19
|Интер
|Сыгранные
|Торино
|1 - 027.01.19
|Интер
|Интер
|0 - 019.01.19
|Сассуоло
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Бывший наставник "Челси" Антонио Конте может сменить Лучано Спалетти на посту главного тренера миланского "Интера".
По информации Calciomercato, нынешний тренер "нерадзурри" планирует оставить свою должность по окончании нынешнего сезона. Это произойдет в связи с тем, что команда под его руководством не смогла выйти из группы в Лиге чемпионов и не может составить достойную конкуренцию туринскому "Ювентусу" в борьбе за титул чемпиона Италии.
Президент "Интера" Стивен Джанг и генеральный директор клуба Джузеппе Маротта уже обращались к Конте с предложением возглавить команду.
"Газета.ру"
По информации Calciomercato, нынешний тренер "нерадзурри" планирует оставить свою должность по окончании нынешнего сезона. Это произойдет в связи с тем, что команда под его руководством не смогла выйти из группы в Лиге чемпионов и не может составить достойную конкуренцию туринскому "Ювентусу" в борьбе за титул чемпиона Италии.
Президент "Интера" Стивен Джанг и генеральный директор клуба Джузеппе Маротта уже обращались к Конте с предложением возглавить команду.
"Газета.ру"
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