Антонио Конте может возглавить "Интер"

Бывший наставник "Челси" Антонио Конте может сменить Лучано Спалетти на посту главного тренера миланского "Интера".По информации Calciomercato, нынешний тренер "нерадзурри" планирует оставить свою должность по окончании нынешнего сезона. Это произойдет в связи с тем, что команда под его руководством не смогла выйти из группы в Лиге чемпионов и не может составить достойную конкуренцию туринскому "Ювентусу" в борьбе за титул чемпиона Италии.Президент "Интера" Стивен Джанг и генеральный директор клуба Джузеппе Маротта уже обращались к Конте с предложением возглавить команду.