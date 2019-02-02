Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 21 59
2 Наполи 21 48
3 Интер 21 40
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 21 33
7 Аталанта 21 32
8 Лацио 21 32
полная таблица

Ювентус (Италия)

Ювентус22:3002.02.19Парма
Лацио1 - 227.01.19Ювентус

Аталанта (Италия)

Кальяри04.02.19Аталанта
Аталанта3 - 327.01.19Рома

Новости партнеров

"Ювентус" разгромно проиграл "Аталанте"

"Ювентус" завершил выступление в Кубке Италии, потерпев крупное поражение от "Аталанты" в четвертьфинале турнира.

Кубок Италии

1/4 финала

"Аталанта" – "Ювентус" 3:0

Голы: Кастань, 37, Сапата, 39, 86

"Аталанта": Бериша, Хатебур, Кастань, Паломино (Мазиелло, 89), Джимсити, Толой, Фройлер, Рон (Гозенс, 90+1), Иличич (Пашалич, 27), Гомес, Сапата

"Ювентус": Щенсны, Шильо, Сандро, Ругани, Кьеллини (Канселу, 27), Бентанкур, Хедира (Пьянич, 71), Матюиди, Роналду, Дибала (Коста, 61), Бернардески

Предупреждения: Джимсити, 43, Фройлер, 45+1, Хатебур, 54, Ругани, 79, Матюиди, 88
Теги: Ювентус Аталанта
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