Массимилиано Аллегри: у меня есть веские причины для того, чтобы продолжать работать в "Ювентусе"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, что не планирует покидать туринский клуб."Нам нужно будет встретиться с президентом, чтобы вместе спланировать будущее. Каждый год "Ювентус" должен быть конкурентоспособным во всех турнирах. У меня есть веские причины для того, чтобы продолжать работать", - цитирует Аллегри пресс-служба клуба.