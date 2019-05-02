Италия Серия А 2018/19 
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Ювентус
Наполи
Интер
Аталанта
Рома
Торино
Милан
Лацио
Сампдория
Сассуоло
Кальяри
Фиорентина
СПАЛ
Болонья
Парма
Дженоа
Удинезе
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 34 88
2 Наполи 34 70
3 Интер 34 62
4 Аталанта 34 59
5 Рома 34 58
6 Торино 34 56
7 Милан 34 56
8 Лацио 34 55
9 Сампдория 34 48
10 Сассуоло 34 41
11 Кальяри 34 40
12 Фиорентина 34 40
13 СПАЛ 34 39
14 Болонья 34 37
15 Парма 34 37
16 Дженоа 34 35
17 Удинезе 34 33
18 Эмполи 34 29
19 Фрозиноне 34 23
20 Кьево 34 15(-3)
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Массимилиано Аллегри: у меня есть веские причины для того, чтобы продолжать работать в "Ювентусе"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, что не планирует покидать туринский клуб.

"Нам нужно будет встретиться с президентом, чтобы вместе спланировать будущее. Каждый год "Ювентус" должен быть конкурентоспособным во всех турнирах. У меня есть веские причины для того, чтобы продолжать работать", - цитирует Аллегри пресс-служба клуба.
Теги: Аллегри Ювентус Серия А
Сегодня, 18:14
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