Италия Серия А 2018/19 
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Ювентус
Наполи
Интер
Аталанта
Рома
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Сассуоло
Кальяри
Фиорентина
СПАЛ
Болонья
Парма
Дженоа
Удинезе
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 34 88
2 Наполи 34 70
3 Интер 34 62
4 Аталанта 34 59
5 Рома 34 58
6 Торино 34 56
7 Милан 34 56
8 Лацио 34 55
9 Сампдория 34 48
10 Сассуоло 34 41
11 Кальяри 34 40
12 Фиорентина 34 40
13 СПАЛ 34 39
14 Болонья 34 37
15 Парма 34 37
16 Дженоа 34 35
17 Удинезе 34 33
18 Эмполи 34 29
19 Фрозиноне 34 23
20 Кьево 34 15(-3)
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Массимилиано Аллегри: нынешний сезон - самый разочаровывающий в моей карьере за "Ювентус"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри назвал текущий сезон самым разочаровывающим за время его работы в клубе (с лета 2014).

"Я ожидал, что буду в центре внимания после вылета "Ювентуса" из Лиги чемпионов. Клуб всегда защищал меня, но тренер должен сам защищать себя результатами. Конечно, есть горечь от вылета из Лиги чемпионов после поражения от "Аякса", но горечь была и два года назад. Когда выбываешь из розыгрыша турнира, всегда чувствуешь горечь.

У "Ювентуса" в каждом сезоне есть цели: Серия А, Лига чемпионов, Суперкубок Италии и Кубок ИталииForza Italian Football.. Давайте скажем так, за последние пять лет это самый разочаровывающий. Но жизнь создана из испытаний, впереди будут новые возможности. Я всегда говорил, что у меня есть шанс выиграть Лигу чемпионов, потому что моя команда всегда выходит в плей-офф", — цитирует Аллегри Forza Italian Football.
Теги: Серия А Аллегри Ювентус
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