Массимилиано Аллегри: нынешний сезон - самый разочаровывающий в моей карьере за "Ювентус"

Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|34
|88
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер
|34
|62
|4
|Аталанта
|34
|59
|5
|Рома
|34
|58
|6
|Торино
|34
|56
|7
|Милан
|34
|56
|8
|Лацио
|34
|55
|9
|Сампдория
|34
|48
|10
|Сассуоло
|34
|41
|11
|Кальяри
|34
|40
|12
|Фиорентина
|34
|40
|13
|СПАЛ
|34
|39
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|34
|37
|16
|Дженоа
|34
|35
|17
|Удинезе
|34
|33
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|34
|23
|20
|Кьево
|34
|15(-3)
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Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри назвал текущий сезон самым разочаровывающим за время его работы в клубе (с лета 2014).
"Я ожидал, что буду в центре внимания после вылета "Ювентуса" из Лиги чемпионов. Клуб всегда защищал меня, но тренер должен сам защищать себя результатами. Конечно, есть горечь от вылета из Лиги чемпионов после поражения от "Аякса", но горечь была и два года назад. Когда выбываешь из розыгрыша турнира, всегда чувствуешь горечь.
У "Ювентуса" в каждом сезоне есть цели: Серия А, Лига чемпионов, Суперкубок Италии и Кубок ИталииForza Italian Football.. Давайте скажем так, за последние пять лет это самый разочаровывающий. Но жизнь создана из испытаний, впереди будут новые возможности. Я всегда говорил, что у меня есть шанс выиграть Лигу чемпионов, потому что моя команда всегда выходит в плей-офф", — цитирует Аллегри Forza Italian Football.
"Я ожидал, что буду в центре внимания после вылета "Ювентуса" из Лиги чемпионов. Клуб всегда защищал меня, но тренер должен сам защищать себя результатами. Конечно, есть горечь от вылета из Лиги чемпионов после поражения от "Аякса", но горечь была и два года назад. Когда выбываешь из розыгрыша турнира, всегда чувствуешь горечь.
У "Ювентуса" в каждом сезоне есть цели: Серия А, Лига чемпионов, Суперкубок Италии и Кубок ИталииForza Italian Football.. Давайте скажем так, за последние пять лет это самый разочаровывающий. Но жизнь создана из испытаний, впереди будут новые возможности. Я всегда говорил, что у меня есть шанс выиграть Лигу чемпионов, потому что моя команда всегда выходит в плей-офф", — цитирует Аллегри Forza Italian Football.
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