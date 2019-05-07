Блез Матюиди хочет остаться в "Ювентусе"

Полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди хочет продлить контракт с клубом, сообщает RMC.32-летний Матюиди выступает за туринский клуб с 2017 года. В этом сезоне он сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.