Блез Матюиди хочет остаться в "Ювентусе"

Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|35
|73
|3
|Интер
|35
|63
|4
|Аталанта
|35
|62
|5
|Милан
|35
|59
|6
|Рома
|35
|59
|7
|Торино
|35
|57
|8
|Лацио
|35
|55
|9
|Сампдория
|35
|49
|10
|Сассуоло
|35
|42
|11
|СПАЛ
|35
|42
|12
|Кальяри
|35
|40
|13
|Фиорентина
|35
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|35
|37
|16
|Дженоа
|35
|36
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|35
|24
|20
|Кьево
|35
|15(-3)
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:19
Трент Александр-Арнолд: в противостоянии с Месси и Коутиньо очень важно не относиться к ним с излишним уважением
Трент Александр-Арнолд: в противостоянии с Месси и Коутиньо очень важно не относиться к ним с излишним уважением
07:09
Губернатор Тульской области: Дзюба все сам себе доказал и сам себя сделал, а в "Арсенале" просто создали условия (1)
Губернатор Тульской области: Дзюба все сам себе доказал и сам себя сделал, а в "Арсенале" просто создали условия (1)
03:53
Хосеп Гвардиола: надеюсь, в последнем туре мы покажем игру, которой будет достаточно для чемпионства
Хосеп Гвардиола: надеюсь, в последнем туре мы покажем игру, которой будет достаточно для чемпионства
Вчера, 23:55
"Манчестер Сити" обыграл "Лестер" и возглавил таблицу за тур до окончания чемпионата (4)
"Манчестер Сити" обыграл "Лестер" и возглавил таблицу за тур до окончания чемпионата (4)
Вчера, 23:28
"Торпедо": вопрос увольнения Колыванова не стоит
"Торпедо": вопрос увольнения Колыванова не стоит
Вчера, 22:43
Павел Мамаев: хотим вернуться в спорт, это единственная работа, которую умеем делать (5)
Павел Мамаев: хотим вернуться в спорт, это единственная работа, которую умеем делать (5)
Вчера, 22:20
"Хочу вас попросить по-человечески не ломать наши судьбы" - Александр Кокорин обратился к судье (24)
"Хочу вас попросить по-человечески не ломать наши судьбы" - Александр Кокорин обратился к судье (24)
Вчера, 22:18
Адвокат: Мамаев и другие подсудимые стали жертвами гнёта СМИ (1)
Адвокат: Мамаев и другие подсудимые стали жертвами гнёта СМИ (1)
Вчера, 22:03
Адвокат Мамаева: все обвинения - искусственные и надуманные (1)
Адвокат Мамаева: все обвинения - искусственные и надуманные (1)
Вчера, 21:25
"Манчестер Сити" – "Лестер": стартовые составы
"Манчестер Сити" – "Лестер": стартовые составы
Вчера, 21:23
Юрий Семин: Денисов? Когда будет что рассказать, я скажу (5)
Юрий Семин: Денисов? Когда будет что рассказать, я скажу (5)
Вчера, 21:14
Геннадий Орлов: думаю, у "Зенита" есть мощное желание вложить деньги в покупку российского топ-футболиста (45)
Геннадий Орлов: думаю, у "Зенита" есть мощное желание вложить деньги в покупку российского топ-футболиста (45)
Вчера, 20:39
Сборная России сыграет с Казахстаном в Калининграде
Сборная России сыграет с Казахстаном в Калининграде
Вчера, 20:17
Руслан Нигматуллин: "Краснодар" выглядит предпочтительней ЦСКА в борьбе за место в Лиге чемпионов (3)
Руслан Нигматуллин: "Краснодар" выглядит предпочтительней ЦСКА в борьбе за место в Лиге чемпионов (3)
Вчера, 20:16
Валерий Кечинов: в этом сезоне "Арсенал" заслуживает пятого места больше "Спартака" (9)
Валерий Кечинов: в этом сезоне "Арсенал" заслуживает пятого места больше "Спартака" (9)
Вчера, 19:04
"Ростов" и "Оренбург" интересуются защитником "Сочи"
"Ростов" и "Оренбург" интересуются защитником "Сочи"
Вчера, 19:02
Адвокат попросил суд оправдать Кокорина по эпизоду с Соловчуком (1)
Адвокат попросил суд оправдать Кокорина по эпизоду с Соловчуком (1)
Вчера, 18:36
Никола Влашич: "Эвертон" продаст меня, если им предложат больше (2)
Никола Влашич: "Эвертон" продаст меня, если им предложат больше (2)
Вчера, 18:01
"Зенит" может вручить медаль семье Сарсании (1)
"Зенит" может вручить медаль семье Сарсании (1)
Блез Матюиди хочет остаться в "Ювентусе"
Полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди хочет продлить контракт с клубом, сообщает RMC.
32-летний Матюиди выступает за туринский клуб с 2017 года. В этом сезоне он сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.
32-летний Матюиди выступает за туринский клуб с 2017 года. В этом сезоне он сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.