Италия Серия А 2018/19 
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Наполи
Аталанта
Интер
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Торино
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Сассуоло
СПАЛ
Кальяри
Фиорентина
Парма
Болонья
Удинезе
Дженоа
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 35 89
2 Наполи 36 76
3 Аталанта 36 65
4 Интер 35 63
5 Милан 36 62
6 Торино 36 60
7 Рома 35 59
8 Лацио 36 58
9 Сампдория 36 49
10 Сассуоло 36 42
11 СПАЛ 36 42
12 Кальяри 36 40
13 Фиорентина 36 40
14 Парма 35 38
15 Болонья 35 37
16 Удинезе 36 37
17 Дженоа 36 36
18 Эмполи 36 35
19 Фрозиноне 36 24
20 Кьево 35 15(-3)
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Павел Недвед: останется ли Аллегри в "Ювентусе"? Посмотрим

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед не дал четкого ответа на то, продолжит ли работу с командой главный тренер Массимилиано Аллегри.

"Встреча тренера и президента традиционно происходит в июне, но в случае необходимости она может быть перенесена на другое время. Посмотрим. У нас есть квалифицированный состав как для Италии, так и для Европы. Усилить такую команду будет непросто. Останется ли Аллегри? Посмотрим", - цитирует Недведа Football Italia.
Теги: Недвед Ювентус Аллегри
Сегодня, 08:14
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