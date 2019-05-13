Павел Недвед: останется ли Аллегри в "Ювентусе"? Посмотрим

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед не дал четкого ответа на то, продолжит ли работу с командой главный тренер Массимилиано Аллегри."Встреча тренера и президента традиционно происходит в июне, но в случае необходимости она может быть перенесена на другое время. Посмотрим. У нас есть квалифицированный состав как для Италии, так и для Европы. Усилить такую команду будет непросто. Останется ли Аллегри? Посмотрим", - цитирует Недведа Football Italia.