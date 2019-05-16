Джорджо Кьеллини не сыграет с "Аталантой"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини не сыграет в матче 37-го тура чемпионата Италии против "Аталанты", сообщает Sky Sports Italia.34-летний итальянец не тренировался в четверг из-за проблем с икроножной мышцей.В текущем сезоне Кьеллини провел за "Ювентус" 33 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.