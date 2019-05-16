Италия Серия А 2018/19 
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Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 36 89
2 Наполи 36 76
3 Интер 36 66
4 Аталанта 36 65
5 Милан 36 62
6 Рома 36 62
7 Торино 36 60
8 Лацио 36 58
9 Сампдория 36 49
10 Сассуоло 36 42
11 СПАЛ 36 42
12 Кальяри 36 40
13 Болонья 36 40
14 Фиорентина 36 40
15 Парма 36 38
16 Удинезе 36 37
17 Дженоа 36 36
18 Эмполи 36 35
19 Фрозиноне 36 24
20 Кьево 36 15(-3)
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Джорджо Кьеллини не сыграет с "Аталантой"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини не сыграет в матче 37-го тура чемпионата Италии против "Аталанты", сообщает Sky Sports Italia.

34-летний итальянец не тренировался в четверг из-за проблем с икроножной мышцей.

В текущем сезоне Кьеллини провел за "Ювентус" 33 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Теги: Кьеллини Ювентус Аталанта Серия А
Сегодня, 20:07
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