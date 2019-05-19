Аллегри может возглавить "Рому"
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может возглавить "Рому" уже в следующем сезоне.
Как сообщает Football Italia, руководство римского клуба хочет, чтобы именно 51-летний итальянец занял пост главного специалиста команды.
Известно, что Аллегри покинет бьянконери в конце текущего сезона, став свободным агентом.
Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери также планирует этим летом покинуть свой пост.
"Газета.ру"
Как сообщает Football Italia, руководство римского клуба хочет, чтобы именно 51-летний итальянец занял пост главного специалиста команды.
Известно, что Аллегри покинет бьянконери в конце текущего сезона, став свободным агентом.
Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери также планирует этим летом покинуть свой пост.
"Газета.ру"