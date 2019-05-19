Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может возглавить "Рому" уже в следующем сезоне.Как сообщает Football Italia, руководство римского клуба хочет, чтобы именно 51-летний итальянец занял пост главного специалиста команды.Известно, что Аллегри покинет бьянконери в конце текущего сезона, став свободным агентом.Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери также планирует этим летом покинуть свой пост.