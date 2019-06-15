Джанлуиджи Буффон заступился за Конте

Бывший вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, в настоящее время являющийся свободным агентом, заступился за специалиста Антонио Конте, который возглавил "Интер"."Что действительно расстроило и обидело меня, так это то, что некоторые фанаты "Юве" призывают убрать звезду Конте в клубном Зале славы после того, как он возглавил "Интер". Я из мира "Юве", поэтому знаю, что Антонио дал клубу и что он собой представлял. Он проливал каждую каплю пота за "Ювентус", отдавая всего себя. Как игрок он делал все на благо команды. Как тренер он нес команду на своей спине и тянул к успеху с полной ясностью, никогда не останавливаясь на передышку.У меня есть чувство глубокого уважения к Антонио и близости с ним. Когда мы собираемся вместе, мы сразу же чувствуем уверенность, близость и взаимное уважение. В целом он довольно неуверенный в себе человек, поэтому это необычно", — цитирует Буффона Corriere dello Sport.