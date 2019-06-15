Джанлуиджи Буффон заступился за Конте

Бывший вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, в настоящее время являющийся свободным агентом, заступился за специалиста Антонио Конте, который возглавил "Интер".

"Что действительно расстроило и обидело меня, так это то, что некоторые фанаты "Юве" призывают убрать звезду Конте в клубном Зале славы после того, как он возглавил "Интер". Я из мира "Юве", поэтому знаю, что Антонио дал клубу и что он собой представлял. Он проливал каждую каплю пота за "Ювентус", отдавая всего себя. Как игрок он делал все на благо команды. Как тренер он нес команду на своей спине и тянул к успеху с полной ясностью, никогда не останавливаясь на передышку.

У меня есть чувство глубокого уважения к Антонио и близости с ним. Когда мы собираемся вместе, мы сразу же чувствуем уверенность, близость и взаимное уважение. В целом он довольно неуверенный в себе человек, поэтому это необычно", — цитирует Буффона Corriere dello Sport.

"Газета.ру"
Теги: Буффон Конте Интер Серия А
Сегодня, 16:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама