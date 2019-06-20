Буффон может перейти в "Аталанту"

Бывший голкипер "Ювентуса" и "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон может перейти в "Аталанту", сообщается на сайте журналиста Джанулуки Ди Марцио.

Отмечается, что клуб из Бергамо планирует серьезно усилиться в летнее межсезонье перед Лигой чемпионов.

41-летний Буффон в прошлом сезоне провел 25 матчей за "ПСЖ" и пропустил 25 мячей.
Теги: Буффон Аталанта
Сегодня, 09:51
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама