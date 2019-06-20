Бывший голкипер "Ювентуса" и "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон может перейти в "Аталанту", сообщается на сайте журналиста Джанулуки Ди Марцио.Отмечается, что клуб из Бергамо планирует серьезно усилиться в летнее межсезонье перед Лигой чемпионов.41-летний Буффон в прошлом сезоне провел 25 матчей за "ПСЖ" и пропустил 25 мячей.