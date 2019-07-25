Матюиди может вернуться в "ПСЖ"

"ПСЖ" рассматривает вариант с покупкой у "Ювентуса" полузащитника Блеза Матюиди в это трансферное окно, утверждает Paris United.

Туринский клуб хочет получить за 32-летнего француза от 25 до 30 миллионов евро. Текущий контракт игрока с туринцами рассчитан еще на один год.

Ранее сообщалось, что "Монако" заинтересован в подписании Матюиди.

В прошедшем сезоне Матюиди сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.

СЭ

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Серия А Ювентус ПСЖ Матюиди
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