Матюиди может вернуться в "ПСЖ"

"ПСЖ" рассматривает вариант с покупкой у "Ювентуса" полузащитника Блеза Матюиди в это трансферное окно, утверждает Paris United.Туринский клуб хочет получить за 32-летнего француза от 25 до 30 миллионов евро. Текущий контракт игрока с туринцами рассчитан еще на один год.Ранее сообщалось, что "Монако" заинтересован в подписании Матюиди.В прошедшем сезоне Матюиди сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.