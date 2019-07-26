"Интер" продаст трех игроков ради покупки Видаля

Руководство миланского "Интера" заинтересовано в покупке чилийского полузащитника "Барселоны" Артуро Видаля.

По информации Calciomercato, для того, чтобы осуществить трансфер, миланской команде нужно расстаться с тремя футболистами. Сообщается, что "Интер" могут покинуть полузащитники Раджа Наингголан, Жоау Мариу и Борха Валеро.

Отмечается, что в трансфере 32-летнего Видаля лично заинтересован новый главный тренер "Интера" Антонио Конте.

Контракт Видаля с "Барселоной" рассчитан до конца июня 2021 года. Текущую трансферную стоимость чилийца портал Transfermarkt оценивает в 15 миллионов евро.

sportbox.ru

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Серия А Интер Видаль
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