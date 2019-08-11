"Фиорентина" может купить Сусо

Нападающий "Милана" Сусо попал в зону интересов флорентийской "Фиорентины", сообщает La Gazzetta dello Sport.По информации источника, в данный момент стороны ведут переговоры по поводу трансфера игрока. Известно, что они длятся уже неделю."Фиорентина" хочет снизить сумму отступных за Сусо с €40 до €30 млн. Возможно, окончательная сумма перехода форварда в команду из Флоренции составит €32 млн.В минувшем сезоне 25-летний испанец принял участие в 41 матче на клубном уровне, став автором восьми голов и сделав девять голевых передач.