Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте назвал глупцами некоторых фанатов "Ювентуса". Об этом сообщает Football Italia.Экс-наставник туринского клуба заявил, что от предложения болельщиков "бьянконери" убрать его звезду с клубной аллеи славы на стадионе у него испортилось настроение."Я даже не хотел обсуждать это, но вы в своих газетах освещаете этих глупых и невежественных людей. Футбол должен дарить радость, иногда некоторые забывают это. Это игра, в которой нет места ненависти и насилию", — сказал Конте.