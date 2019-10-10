Джан: я несчастлив в "Ювентусе"

Полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан признался, что чувствует разочарование из-за малого количества игрового времени в туринском клубе.Вчера Джан принял участие в товарищеском матче за сборную Германии против Аргентины (2:2), проведя на поле 90 минут."Я несчастлив в "Ювентусе" прямо сейчас. Я мало играю в настоящее время. Я много выходил на поле в прошлом сезоне, особенно в важных для "Ювентуса" матчах, и я также играл хорошо.У меня не было шанса в этом сезоне, но сейчас я думаю, что после возвращения [из сборной] в клуб у меня будет возможность снова сыграть.Я определенно благодарен Йоахиму Леву, потому что я мало играл, а он по-прежнему вызывал меня. Вот почему я был просто счастлив снова играть", — цитирует Джана Football Italia.В этом сезоне 25-летний футболист принял участие в трех матчах Серии А, сыграв в общей сложности 78 минут. Ранее "Ювентус" не включил полузащитника в заявку на групповой раунд Лиги чемпионов.