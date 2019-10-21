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"Дженоа" предпочел Мотта вместо Массимо Карреры

Известный в прошлом итальянский футболист Тьяго Мотта принял предложение стать главным тренером "Дженоа", сообщает Sky Sport Italia.
Фото: УЕФА
37-летний специалист в понедельник провел встречу с представителями клуба и договорился об условиях сотрудничества. Официально о назначении Мотты может быть объявлено во вторник.

В "Дженоа" Мотта сменит Аурелио Андреацолли, под руководством которого команда провалила старт сезона и после 8 матчей в таблице Серии А расположилась на предпоследнем месте. Ранее потенциальным преемником Андреацолли назывался бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.

Мотта имеет опыт выступлений за "Барселону", "Атлетико", "Дженоа", "Интер" и "ПСЖ". В прошлом сезоне он перешел на тренерскую работу, возглавив команду "ПСЖ" U-19, но минувшим летом покинул эту должность.

Sport24.ru


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Теги: Дженоа Мотта Каррера Серия А
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