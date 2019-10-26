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Игуаина доставили в больницу после матча с "Лечче"

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин попал в больницу после матча 9-го тура чемпионата Италии с "Лечче", сообщает Bleacher Report в своём "твиттере".

Под занавес встречи 31-летний нападающий "старой синьоры" получил удар в голову после столкновения с голкипером хозяев Габриэлом. После получения медицинской помощи аргентинец вернулся на поле и доиграл встречу до конца. Однако после завершения матча он был доставлен в больницу для проведения медицинского обследования.

"Чемпионат"


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Теги: Игуаин Ювентус Лечче Серия А
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