Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович близок к возвращению в "Милан", сообщает Marca.Согласно информации источника, 38-летний нападающий и россонери заинтересованы в сотрудничестве. В миланском клубе надеются, что уровень шведа, который он демонстрировал в MLS, позволит ему успешно выступать в чемпионате Италии.Напомним, Ибрагимович выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год. Всего в составе россонери он провёл 85 матчей и забил 56 мячей. С командой он выиграл два трофея — чемпионат и Суперкубок Италии.