Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал информацию о заинтересованности нерадзурри в подписании полузащитников "Барселоны" Ивана Ракитича и Артуро Видаля.
"Я постоянно читаю, что Конте хочет этого игрока, того игрока, другого… Но я никого не хочу. Журналисты говорят, что Конте хочет то Видаля, то Ракитича, то Марадону, то Неймара. Я контактирую с руководством клуба, и мы примем решение по трансферам вместе", - цитирует Конте Calciomercato.com.
"Чемпионат.сом"
Конте: всё время слышу, что хочу то Ракитича, то Видаля, то Неймара, то Марадону
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