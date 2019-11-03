Конте: всё время слышу, что хочу то Ракитича, то Видаля, то Неймара, то Марадону

Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал информацию о заинтересованности нерадзурри в подписании полузащитников "Барселоны" Ивана Ракитича и Артуро Видаля."Я постоянно читаю, что Конте хочет этого игрока, того игрока, другого… Но я никого не хочу. Журналисты говорят, что Конте хочет то Видаля, то Ракитича, то Марадону, то Неймара. Я контактирую с руководством клуба, и мы примем решение по трансферам вместе", - цитирует Конте Calciomercato.com.