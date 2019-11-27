Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал минимальную победу над "Атлетико" (1:0) в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Единственный гол в компенсированное к первому тайму время забил Пауло Дибала.
"Мы хорошо сыграли. В концовке немного не хватило сил, но это потому, что сильно утомились в последнем матче Серии А. Вероятно, игры Лиги чемпионов нас больше мотивируют, если сравнивать с матчами внутреннего чемпионата. На европейском уровне мы играем в более атакующий футбол. Впрочем, во втором тайме слишком часто теряли мяч.
Дибала — игрок мирового уровня. Он сейчас переживает светлый период для себя. Поэтому сейчас нередко именно его действия оказываются решающими", — цитирует Сарри пресс-служба УЕФА.
Туринский клуб набрал 13 очков и гарантировал себе выход в плей-офф ЛЧ с первого места в группе D. "Атлетико" (7 очков) и "Байер" (6) поборются за вторую путевку.
Сарри: игры Лиги чемпионов больше мотивируют "Ювентус", чем Серия А
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