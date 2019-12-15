Вчера, 14 декабря, "Сампдория" под руководством Клаудио Раньери обыграла "Дженоа" в дерби Генуи. Матч 16-го тура итальянской Серии А завершился со счётом 0:1.
Раньери одержал победу уже в четвёртом итальянском дерби. Ранее 68-летний специалист выигрывал в дерби Милана ("Интер"), Турина ("Ювентус") и Рима ("Рома").
Клаудио стал первым тренером, который ни разу не проигрывал в таких матчах и смог победить в каждом противостоянии хотя бы по одному разу.
"Чемпионат"
Раньери - первый тренер в истории, выигравший четыре разных дерби в Италии
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