» » Раньери - первый тренер в истории, выигравший четыре разных дерби в Италии

Раньери - первый тренер в истории, выигравший четыре разных дерби в Италии

Вчера, 14 декабря, "Сампдория" под руководством Клаудио Раньери обыграла "Дженоа" в дерби Генуи. Матч 16-го тура итальянской Серии А завершился со счётом 0:1.

Раньери одержал победу уже в четвёртом итальянском дерби. Ранее 68-летний специалист выигрывал в дерби Милана ("Интер"), Турина ("Ювентус") и Рима ("Рома").

Клаудио стал первым тренером, который ни разу не проигрывал в таких матчах и смог победить в каждом противостоянии хотя бы по одному разу.

"Чемпионат"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Раньери
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Хабиб Нурмагомедов посетил академию "Краснодара"
Раньери - первый тренер в истории, выигравший четыре разных дерби в Италии
Игонин: на сегодня в России я практически не вижу конкурентов для "Зенита" 3
Канте хочет покинуть "Челси" по окончании сезона
Гвардиола: Эмери уволили из-за результатов, а не из-за плохого английского
Т. Алькантара недоволен положением в "Баварии"
Пети: Анчелотти сейчас был бы идеальным тренером для "Арсенала"
Китайский телеканал не покажет матч "Арсенал" - "Ман Сити" из-за высказываний Озила 2
"Верона" отыгралась с 0:3 у "Торино" за 15 минут 1
"Монца" хочет подписать Ибрагимовича 1
"Барселона" может снизить цену за Коутиньо для "Баварии"
"МЮ" готов заплатить 30 млн евро за Кулушевски
М'Вила: хотим совершить подвиг в игре с "ПСЖ"
Юношеская команда "Герты" покинула поле из-за расизма, ведя в счете по ходу игры 1
"Ливерпуль" назвал состав на полуфинал клубного ЧМ с "Монтерреем"
Сульшер: я был уверен, что справлюсь с работой в "МЮ"
Мораес продлил контракт с "Шахтером"
Сарри: есть ощущение, что Роналду восстанавливается быстрее, чем когда-либо
"Уфа" подарила именную футболку рэперу Face 1
"Арсенал" хочет пригласить тренера "Вулверхэмптона" Санту
Дешам посоветова Жиру покинуть "Челси"
Азар пообещал болельщику, что вернется в "Челси"
Клопп выступил против увеличения количества матчей в Лиге чемпионов
Линекер назвал сумму, в которую оценивает себя в условиях нынешнего трансферного рынка
Экс-игрок сборной Украины: если Украина встретится с Россией на Евро, то выиграет 2:0 10
Усиление ЦСКА, друг Слуцкого в "Динамо", балласт "Спартака", деньги Божовича и "Ростова". Зимние интриги РПЛ 4
Гаскойн взял из магазина бутылку вина за 9 фунтов и не расплатился. Его задержала охрана 2
Ройс: судья сказал: "Была игра рукой, но пенальти я не поставлю". Не понимаю, к чему этот цирк
Сарри: должны оставаться конкурентоспособными в Серии А, если хотим выиграть ЛЧ
"Зенит" вернулся к кандидатуре Акуньи 16
Все новости